Nuovo presidente per la Società Scientifica di Architettura: eletto il professor Fatiguso del Politecnico di Bari

Il professor Fabio Fatiguso, 54enne ordinario di 'Architettura Tecnica' presso il Politecnico di Bari, è il nuovo Presidente nazionale di 'ArTec', la Società Scientifica di Architettura Tecnica italiana. Il docente barese è stato eletto dall'Assemblea generale, tenutasi presso l'Università di Genova, per il triennio 2022-2025.

ArTec, nata per promuovere l'innovazione in ambito edilizio, la crescita culturale e professionale di studiosi, ricercatori nell’ambito dell’ingegneria edile e dell’architettura infatti, conosce le sua genesi proprio a Bari, presso il Politecnico: nel 2002 l'Assemblea costituente ne definì caratteri scientifici e le linee statutarie.

Fabio Fatiguso, dal 2019, è Prorettore e Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo del Poliba e responsabile scientifico del Laboratorio di Tecnologie Edilizie del Dipartimento Dicatech del Politecnico. La sua attività scientifica e di ricerca concerne il recupero edilizio e la manutenzione del patrimonio edilizio storico e delle architetture tradizionali mediterranee, È autore e co-autore di 6 libri e di oltre 110 articoli in riviste internazionali. È inventore di 3 brevetti.

"La mia presidenza – ha dichiarato il presidente Fatiguso - sarà caratterizzata da 4 parole chiave: continuità per consolidare e rafforzare le azioni e le iniziative già intraprese, comunità quale casa comune in cui riconoscersi come persone e studiosi, partecipazione: tutte le sensibilità devono avere voce e tutti sono chiamati a dare il loro contributo. Condivisione, infine, per promuovere la circolazione delle informazioni e delle best practice all’interno e all’esterno di essa".