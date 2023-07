Istituto Giovanni Paolo II di Bari, Fabio Fucili è il nuovo direttore di Oncologia Interventistica

Il dottor Fabio Fucilli sarà dal prossimo primo agosto il nuovo direttore della struttura complessa di Oncologia interventistica dell’Istituto tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

"Il nostro Istituto - afferma il direttore generale, Alessandro Delle Donne - si arricchisce di un altro profilo di altissimo livello, in un ambito che vede una continua e rapida evoluzione delle moderne tecniche radiologiche. Sono certo che porterà un importante contributo in termini di efficacia, di efficienza e di qualità. Siamo orgogliosi di avere a disposizione una squadra di medici che si dedica con la massimo professionalità alla presa in carico multidisciplinare del paziente".

Per Gero Grassi, presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, si tratta "di un altro passo verso il rafforzamento dell'Istituto, che ha sul territorio il compito di azzerare la mobilità passiva e i viaggi della speranza in altre regioni e di incrementare l'attrattività".

Barese, 45 anni, Fucilli ha un'esperienza pluriennale e documentata di diagnostica per immagini: radiologia tradizionale, radiologia contrastografica, ecografia internistica, ecografia vascolare, ecografia muscolo-scheletrica, tomografia computerizzata e risonanza magnetica. Ha eseguito in qualità di primo operatore di più di mille procedure interventistiche vascolari ed extravascolari body. Decine di pubblicazioni scientifiche alle spalle, responsabile di vari progetti scientifici e di sperimentazione, proviene dalla direzione dell'Unità operativa diagnostica e radiologia interventistica dell'Irccs 'De Bellis' di Castellana Grotte.