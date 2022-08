Nuovo binario interrato sulla Bari-Modugno Fal, c'è la gara d'appalto: "Obiettivo metropolitana di superficie"

Un secondo binario interrato a Modugno per consentire anche una vera e propria Metropolitana di superficie con la città di Bari e un raddoppio ferroviario di 4 km tra Grumo e Toritto: Ferrovie Appulo Lucane ha pubblicato la gara d'appalto per tre interventi. Assegnati, in tutto, circa 25 milioni di euro tra fondi Pnrr e Coesione. L'intervento più importante è finanziato con 23,5 milioni di euro; gli altri due sono il rinnovo del binario da Bari Centrale a Bari Scalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura.

“Con questo secondo importante intervento su Modugno – aggiunge il Presidente Almiento – continuiamo a lavorare per raggiungere l’obiettivo importante di migliorare ed aumentare i servizi dando alla nostra offerta una connotazione sempre più metropolitana e andando ad incidere positivamente sulla vivibilità e sulla sostenibilità, cercando di contemperare l’esigenza di aumentare le fermate e quindi i centri serviti da Fal, con quella di diminuire i tempi di percorrenza”.

Il progetto prevede la realizzazione di una metropolitana di superficie tra Bari e Modugno, con fermate intermedie a Villaggio dei Lavoratori, Bari Policlinico, Bari scalo, Bari Libertà e Bari centrale. Alle fermate già esistenti sulla tratta, si aggiungeranno quindi due nuove fermate (Villaggio Lavoratori e Bari Libertà) da tempo auspicate e richieste dagli utenti.

“La nostra Azienda – afferma il Direttore Generale Colamussi – si conferma affidabile e capace di intercettare e sfruttare al meglio e nei tempi previsti, tutte le opportunità di finanziamento messe a disposizione sia per aumentare l’offerta trasportistica, sia per migliorare la qualità della vita e la sostenibilità nelle Città servite. Questo intervento favorirà la implementazione dell’offerta, con corse dei treni ‘cadenzate’ ogni 15 minuti”.

Infine, sarà realizzato il raddoppio di 4 chilometri di binario tra Grumo e Toritto. Anche per questo intervento, finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, é stata già pubblicata la gara. Si prevedono tempi di realizzazione di circa due anni con benefici enormi sull’aumento della sicurezza e della capacità ferroviaria.