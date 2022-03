Freddo e vento non fermano i volontari: via bottiglie, tappi e polistirolo, a San Girolamo lungomare ripulito dai rifiuti

Volontari dell'associazione Fare Verde in azione, questa mattina a Bari, per ripulire dai rifiuti un tratto del lungomare IX Maggio, a San Girolamo. Il vento e la giornata fredda non hanno fermato i partecipanti alla XXXI edizione della manifestazione nazionale 'Il mare d'inverno'. Tanta la plastica rimossa, tra tappi, bottiglie, retine e pezzi di polistirolo, ma i volontari hanno anche tolto un fusto rimasto tra gli scogli, una sedia 'incastrata' in un cespuglio e anche una carcassa di tartaruga. Complessivamente, sono stati raccolti oltre dieci sacchi di rifiuti, poi ritirati dall'Amiu.

(Foto Francesco Rossini Fb Vivere - La Voce di San Girolamo Fesca Marconi)