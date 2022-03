Farmaci e dispositivi sanitari in dono per l'Ucraina, da Bari il carico organizzato da giovani imprenditori e avvocati

Una spedizione di farmaci di primo intervento e dispositivi sanitari per l'Ucraina. E' la donazione organizzata da giovani imprenditori, costruttori e avvocati baresi. Grazie all'aiuto della diocesi di Bari, il carico è partito alla volta di Torino, per il successivo smistamento in Ucraina.

L'iniziativa è stata promossa dai Giovani Imprenditori Confindustria Bari-Bat, Giovani Costruttori Ance Bari Bat e Aiga Bari (Associazione italiana giovani avvocati) in collaborazione con la farmacia Cavallo.