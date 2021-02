Raccolta di medicinali per le famiglie in difficoltà di Bari: l'iniziativa in 11 farmacie della città

L'obiettivo è quello di mettere a disposizione prodotti per i nuclei familiari che non sono in grado di acquistarli

Una raccolta di medicinali non scaduti con la collaborazione di alcune farmacie di Bari: è l'iniziativa avviata dall’Assessorato cittadino al Welfare con Intesa San Paolo e Banco Farmaceutico.

L' obiettivo è quello di mettere a disposizione farmaci eccedenti in favore di coloro che non hanno possibilità di acquistarli, dotando di medicinali l’Emporio della Salute, il nuovo servizio promosso dall’assessorato al Welfare in collaborazione con Federfarma, Fondazione Banco Farmaceutico onlus, l’ordine interprovinciale dei Farmacisti Bari - Bat, Caritas diocesana Bari-Bitonto e l’associazione Rogazionisti Cristo Re onlus in favore di persone e famiglie in povertà estrema.

All’incontro in Comune sono intervenuti l’assessora al Welfare Francesca Bottalico e i rappresentanti del Banco Farmaceutico e della rete delle farmacie coinvolte da Federfarma e dall’Ordine dei Farmacisti.

La raccolta avverrà in alcune farmacie che espongono il manifesto dell’iniziativa, dove i cittadini potranno lasciare, in un contenitore dedicato, i medicinali con almeno otto mesi di validità, in confezioni sane e ben conservate: i farmaci saranno controllati dai farmacisti prima della consegna all’Emporio della Salute, che provvederà a distribuirli alle persone in situazione di grave emarginazione economico-sociale individuate dai Servizi sociali e dalla rete del welfare cittadino o a quanti ne facciano richiesta agli sportelli di Segretariato sociale.

Hanno diritto ad accedere ai farmaci tutte le persone in grave difficoltà socio-economica (con Isee fino a 5.000 euro) anche in situazione di povertà improvvisa a causa del covid, senza dimora, prive di rete familiare e sociale in grado di fornire assistenza e che devono iniziare o completare un progetto di inclusione socio-lavorativa.

“Siamo molto orgogliosi del percorso che stiamo realizzando in rete con le realtà sociali e territoriali per l’avvio del primo Emporio della Salute della città - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. In particolare, in questa occasione sento di ringraziare le prime undici farmacie che, con l’assessorato al Welfare, il Banco farmaceutico, Intesa San Paolo, l’Ordine dei Farmacisti e Federfarma, avviano da oggi la campagna di raccolta farmaci non scaduti presso i vari presidi territoriali e le associazioni Zona Franka e Link che, contemporaneamente, hanno avviato una raccolta di prodotti sanitari presso la sede della propria associazione".

“Siamo contenti di poter dare sollievo alle persone più povere consegnando loro i farmaci integri e ancora validi che altrimenti andrebbero distrutti - sottolinea Francesco Di Molfetta , responsabile della Fondazione Banco farmaceutico per le province Bari e Bat -. È un gesto di solidarietà che fa bene non solo a chi riceve ma soprattutto a chi dona. Quindi grazie ai cittadini e grazie ai farmacisti che si sono coinvolti nell’iniziativa”.

Di seguito l’elenco delle undici farmacie baresi attualmente coinvolte, individuate da ordine dei farmacisti nel progetto e dalla Federfarma

De Marco Vincenzo e Giovanna in via Salapia 2

Di Vincenzo Filomena in via Lattanzio 10 a

Lozupone Vincenzo in via Crispi 99

Ragone Angelo in viale Japigia 28 b

Sbiroli Erminio in via Putignani 40

D’Alesio Marilena in via Pacifico Mazzoni 13 a

Fabbroni Gianluca in via Caldarola 30 bis

Fantozzi Luigi in via Giulio Petroni 43

Calò Cosimo in via Garruba 17

Antuofermo Michele in via Sagarriga Visconti 10

Calabrese in viale Salandra 23