Una nuova speranza per la piccola Melissa, affetta da Sma: ha ricevuto il farmaco per la terapia

A darne notizia sono stati i genitori attraverso la pagina 'Un futuro per Melissa', da cui era partita la raccolta fondi per l'acquisto dello Zolgensma, farmaco costoso poi reso gratuito dall'Aifa

La battaglia della piccola Melissa contro la Sma può proseguire con una nuova arma: la bimba di Monopoli ha infatti ricevuto in queste ore lo Zolgensma, il farmaco che recentemente ha ricevuto la totale rimborsabilità da parte dell'Aifa, Agenzia italiana del farmaco. Ad annunciarlo, con una foto, sono i genitori della piccola di 9 mesi, con un messaggio postato sui social:

Il giorno tanto atteso , è arrivato

Non vedevamo l’ora di potervi mostrare questa foto ,per mesi e mesi impressa nelle nostre menti , mentre sognavamo

questo momento ..



Oggi il nostro sogno , ha preso vita

È reale , è qui ..



Il nostro messaggio e augurio per te !

Guerriera nostra e di tutta Italia

è che tu possa rinascere , una seconda volta , e riprenderti il tempo perso, accerchiata dall’amore che TUTTI NOI , proviamo per te



Auguri Guerriera del nostro Cuore

Prima di ottenere la notizia della rimborsabilità del farmaco, i genitori avevano lanciato una raccolta fondi per l'acquisto dello Zongelsma, ricevendo la solidarietà di migliaia di utenti da tutta Italia. Nonostante tutto, i genitori hanno deciso comunque di portare Melissa in America per ricevere le cure necessarie per affrontare la terribile malattia.