Nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico, per la Puglia arrivano 23 milioni di euro con il Pnrr: "Più tecnologico"

Ventitrè milioni di euro per potenziare i sistemi informativo-tecnologici del nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico per la Puglia: è quanto disposto dalla Conferenza Stato-Regioni che ha approvato il riparto delle risorse.

“A quello della telemedicina – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – si aggiunge un altro pezzo del nostro percorso di trasformazione digitale della sanità. Quanto sia utile questa trasformazione - ha proseguito Emiliano - e quanto ancora possa sviluppare tutte le sue potenzialità, ce lo hanno dimostrato i cittadini durante il primo periodo di pandemia, durante il quale le adesioni alla prima versione del fascicolo sono passate da alcune migliaia a qualche milione, consentendo operazioni semplici eppure indispensabili come le prescrizioni specialistiche e farmaceutiche in un momento in cui la frequentazione dei luoghi di cura e la mobilità erano ridotte. Con la nuova versione il Fascicolo conferirà ulteriore libertà di scelta e di conoscenza al cittadino consentendogli di avere in palmo di mano, su comuni smartphone, tutte le informazioni più importanti relative alla propria salute”.

“La Regione Puglia – ha commentato l’assessore pugliese alla Sanità, Rocco Palese - oltre a ricevere la dotazione citata, è anche una delle regioni pilota per la sperimentazione del nuovo FSE insieme alla Lombardia e all’Emilia-Romagna, confermandosi – dopo la designazione a regione capofila per le piattaforme regionali di telemedicina – nel ruolo di frontiera digitale della nuova normalità in sanità”.