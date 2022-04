Federica Pellegrini in Puglia con le amiche per l'addio al nubilato: lo scatto da Polignano

Addio al nubilato in Puglia, con tappa a Polignano, per Federica Pellegrini. Un weekend a sorpresa, organizzato dalle amiche della futura sposa, che ha condiviso su Instagram alcuni momenti della vacanza. Tra questi, una foto ricordo con le sue damigelle d'onore da una terrazze a picco sul mare di Polignano.

Il matrimonio con Matteo Giunta è fissato per la fine d'agosto a Venezia, città d'origine di Federica Pellegrini, ma per il momento la coppia non ha ancora svelato la data esatta.