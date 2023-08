Musica sul mare, a Bari il Ferragosto comincia con il concerto all'alba. Musei aperti in città

Il Ferragosto a Bari comincia in musica all'alba, con le note di un concerto dedicato a Ennio Morricone. A ospitare l'appuntamento, organizzato nell'ambito del cartellone 'Le Due Bari' promosso dall'assessorato alle Culture del Comune di Bari, è stato il lido Il Titolo, sul lungomare Massari, a Santo Spirito.

Il concerto, a cura di ResExtensa, ha visto l'esibizione dell'ensemble 'Il Cenacolo'. "Le note di Vincenzo Mastropirro e Leonardo Di Gioia hanno salutato la città da Santo Spirito con un concerto all’alba straordinario", ha commentato l'assessora alle Culture, Ines Pierucci, presente all'iniziativa.

Chi ha deciso di trascorrere questa giornata in città, potrà approfittarne per visitare un museo, o uno dei luoghi della cultura cittadini, che resteranno aperti di mattina. Oltre all'iniziativa 'Ferragosto al Museo', che coinvolge tutta la Puglia e a Bari, in particolare, il castello svevo (qui tutti i luoghi visitabili a Bari e provincia), sono previste infatti aperture straordinarie anche del Museo Civico, del Museo di Santa Scolastica e del Teatro Petruzzelli (qui tutte le info e gli orari). Un'opportunità anche per i turisti in arrivo a Bari, con il porto che, tra sbarchi e transiti, vedrà anche oggi flussi di traffico molto consistenti.

