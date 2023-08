Ferragosto, Decaro in visita alle sale operative di Polizia locale, 118 e vigili del fuoco: "Grazie a chi lavora per la nostra sicurezza"

In visita alle sale operative di Polizia locale, vigili del fuoco e 118 per ringraziare coloro che, anche nel giorno di Ferragosto, vigilano per garantire sicurezza alla città. Anche quest'anno, come da consuetudine, il sindaco Decaro ha voluto portare il saluto della città agli operatori in servizio: "Ho salutato e ringraziato a nome di tutta la città le persone che anche nei giorni di festa lavorano per la nostra sicurezza, permettendoci di trascorrere qualche ora di vacanza con più tranquillità", afferma il primo cittadino sui suoi canali social.





"Forse non li ringraziamo abbastanza per quello che fanno. Se Bari è cresciuta in questi anni - ha aggiunto il sindaco - è anche grazie a loro". "Speriamo questa possa essere una giornata tranquilla e di serenità per tutti", ha detto ancora Decaro, per poi rivolgere i suoi auguri di buon Ferragosto a tutta la città.