"Da gennaio l'attivazione della linea ferroviaria tra Bari e Bitritto", l'annuncio del sindaco Decaro sui social

Da gennaio, se non vi saranno intoppi, dovrebbe esserci la tanto attesa attivazione del servizio della line aferroviaria tra Bari e Bitritto, opera attesa da oltre 30 anni e destinata a migliorare il sistema di trasporto metropolitano nel capoluogo pugliese e nei dintorni.

L'annuncio è arrivato dal sindaco Antonio Decaro attraverso un post social: "É arrivata l'ultima autorizzazione dall'agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. Rete ferroviaria italiana ha completato tutte le procedure per l'attivazione della linea e l'Assessorato regionale ai Trasporti ha finanziato il servizio in attesa del completamento delle procedure per l'affidamento della gestione. Nel frattempo io incrocio le dita e continuo a stringere forte il corno che ci ha portato bene nell’ultimo sopralluogo sul cantiere" conclude con un tocco d'ironia e di scaramanzia.