Quasi completati i lavori del raddoppio sulla Bari-Noicattaro, la visita del ministro Salvini: "Impegno totale per ultimare l'opera"

E' stato completato il 95% delle opere per il raddoppio della ferrovia tra Bari e Noicattaro, i cui lavori per 170 milioni di euro (anche con fondi Pnrr) sono a cura di Ferrovie del Sud-Est, società del polo Infrastrutture del Gruppo Fs. Stamane, a fare il punto dei cantieri, è stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, per un sopralluogo assieme, tra gli altri, al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all'ad di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, e quello di Fse, Giorgio Botti.

La visita ha offerto l’occasione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori che si sviluppano per circa 10 km con l’interramento della linea fra le stazioni di Capurso e Triggiano. L’intervento consentirà di incrementare la capacità della linea, riducendo a un’ora i tempi di percorrenza tra Bari e Putignano. Contestualmente saranno eliminati 9 passaggi a livello e sarà ricucito il tessuto urbano tra i centri di Triggiano e Capurso, favorendo la realizzazione di una nuova viabilità. Un cantiere che ha visto impiegati 300 operai, fra FSE e ditte appaltatrici, e 100 mezzi d’opera. Il completamento dei lavori di raddoppio dei binari e della galleria artificiale è previsto per fine anno.

Nel corso del 2024, dopo aver ottenuto le autorizzazioni da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa) la linea entrerà in funzione con treni diesel che saranno progressivamente sostituiti dai treni elettrici di nuova generazione entro il 2025, una volta completata l’elettrificazione, con benefici in termini di sostenibilità ambientale. Contestualmente saranno aperte al servizio viaggiatori anche le stazioni di Triggiano e Capurso. Sull’intera linea, da Bari a Putignano (via Conversano), sono operativi quattro cantieri – incluso quello della visita odierna - per un investimento complessivo di 390 milioni di euro. Oltre ai lavori di raddoppio e interramento, sono in corso quelli per il rinnovo dei binari, l’elettrificazione, l’installazione del sistema di controllo Marcia Treno (Scmt) e l’automazione dei passaggi a livello.

"Fa piacere venire a vedere un cantiere che rappresenta l'Italia che corre - ha detto Salvini che ha incontrato i giornalisti nel campo base di Capurso -, che viaggia, che crea lavoro, interra e modernizza i binari, unisce il Paese e raddoppia il trasporto per i pendolari. L'impegno di Rfi e del Ministero è totale. La Puglia come il resto d'Italia potrà vivere una rivoluzione positiva e infrastrutturale, economica e industriale come nel secondo Dopoguerra in Italia. E' necessario che i bastian contrari che non vogliono nulla non vengano a fermare i lavori". Sulla questione legata alla Bari-Napoli e alle polemiche per i tempi più lunghi di percorrenza nonostante vi sia per la prima volta un treno diretto (in attesa dell'alta velocità che sarà attiva nei prossimi anni), Salvini ha risposto così alle domande dei giornalisti: "Se qualcuno vuole salire a Bari e scendere a Napoli senza cambiare siamo in un Paese libero e può farlo. L'obiettivo finale è l'alta velocità, con 2 ore di viaggio tra Bari e Napoli e 3 tra Bari e Roma. Ringrazio intanto, dopo anni di promesse non mantenute, chi ha realizzato questo primo passo.

“Ringrazio il ministro per la sua visita - ha invece dichiarato il presidente della Regione Puglia amiche Emiliano - e soprattutto ringrazio questo grande sistema tra Stato, governo, Ministero Infrastrutture, Rfi, Sud-est e tutte le altre Ferrovie concesse, con cui stiamo rivoluzionando i trasporti su ferro in tutta la Puglia: la metropolitana leggera del Salento è in corso, stiamo interrando tratte, chiudendo passaggi a livello pericolosi, stiamo liberando la città di Bari dallo schiacciamento dei binari. C’è una infinità di opere in corso, alcune iniziate molti anni fa: si tratta di lavori lunghi che danno risultati nel tempo. La Bari-Napoli è stata realizzata grazie ai fondi europei di Puglia e Campania messi a disposizione dell’Italia. Ci auguriamo che la sostituzione dei fondi con quelli del Pnrr non complichi le cose. Il limite di queste operazioni è il tempo, bisogna terminare i lavori in corso. Comprendiamo che lo sforzo del governo in questo momento è intenso. Nonostante le differenze politiche con il ministro Salvini, il suo pragmatismo apulo-Lombardo favorisce il dialogo molto positivo e intelligente.

Queste opere - ha concluso Emiliano - sono state cantierizzate con i fondi europei e con il Fondo Sociale di Coesione, quindi sbloccarlo significa mettere a disposizione anche del ministero delle infrastrutture altre risorse per i necessari completamenti”.

“Questa opera - ha aggiunto l’assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia - è tanto attesa dai comuni di Capurso, Noicattaro e Triggiano, ma anche dal comune di Bari, perché è un grande passo avanti per la sicurezza e le velocità dei collegamenti ferroviari. Ma soprattutto per la viabilità, grazie all’eliminazione dei passaggi a livello. Un’opera, che migliorerà la vivibilità per i cittadini, a cui la Regione Puglia ha guardato con grande attenzione, e su cui ha anche investito tanto per consentire di proseguire i lavori della fase 1, che prevede l’eliminazione del doppio binario e dei passaggi a livello. I lavori dovrebbero terminare nella primavera del 2024. Per la fase 2, che prevede la realizzazione delle stazioni sotterranee di Triggiano e Capurso, siamo riusciti ad ottenere il finanziamento del Pnrr. La scadenza delle fonti di finanziamento è nel 2026. Confidiamo nelle Ferrovie Sud-Est affinché i lavori terminino prima”.