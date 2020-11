Ferrovie Appulo Lucane, personale in sciopero: possibili disagi per bus e treni mercoledì 25 novembre

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane mercoledì 25 novembre, a causa di uno sciopero nazionale di quattro ore del settore Trasporto Pubblico Locale, indetto dall’Usb lavoro privato di Puglia e Basilicata.

Sia in Puglia che in Basilicata il personale di esercizio si asterrà dal lavoro dalle ore 15.31 alle ore 19.31; il personale degli impianti fissi, invece, in Puglia nelle ultime 2 ore di servizio e in Basilicata nelle ultime quattro. Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

In una nota, Fal spiega che le motivazioni dello sciopero sono: "tutela di salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività; provvedimenti di prevenzione tardivi e inadeguati a fronte della nuova e già attesa diffusione pandemica, in particolare dei servizi scolastici e delle attività lavorative/produttive; scarsa propensione ad investire realmente nella prevenzione; ritardo nella corresponsione delle somme di cassa integrazione di febbraio/marzo 2020; quadro normativo che definisce misure di prevenzione insufficienti e spesso poco chiare sugli obblighi dei datori di lavoro; assenza di sistema di controllo efficace su obblighi di legge delle aziende; assenza di deroghe normative necessarie alla distrazione di utilizzo di veicoli M2-M3 classe 2 e 3, nonché alla possibilità di riempimento all’80% dei veicoli M2-M3 classe 2 per tutta a lunghezza della linea e non su specifica tratta; assenza di misure a sostegno dei lavoratori TPL da parte del Governo che si è mosso solo a favore delle aziende esercenti il Servizio Pubblico Locale prevedendo il finanziamento al 100% dei corrispettivi, un fondo di 600 milioni per risarcimento mancati introiti e ulteriori 300 milioni per rafforzamento del servizio con acquisto/noleggio mezzi, misure disattese che hanno sottratto risorse per garantire livelli occupazionali e salariali; assenza di una politica atta alla ripubblicizzazione dei servizi essenziali; assenza di un piano nazionale per la mobilità; assenza di interventi strutturali per rispondere alle reali esigenze dei territori nella quantità, qualità e sicurezza del servizio".

L'azienda di trasporto rendo noto anche che la percentuale di adesione registrata dalla sigla sindacale in questione nell’ultimo sciopero è stata di circa 2.75%.

Ulteriori informazioni e orari sono disponibili sul sito www.ferrovieappulolucane.it e sulla pagina Facebook Fal.