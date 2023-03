Ferrovie Sud Est, annunciato sciopero di 24 ore: autobus a rischio lunedì 20 marzo

Possibili disagi, nella giornata di lunedì 20 marzo, per i viaggiatori che utilizzano gli autobus delle Ferrovie Sud Est. Le segreterie regionali di UilTrasporti e Faisa Cisal, infatti, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, per il solo personale Operatore di Esercizio, per ragioni di natura organizzativo-gestionale.

Gli autobus - rende noto Fse - potranno subire cancellazioni o variazioni: informazioni saranno disponibili sulla pagina web fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090.

Saranno comunque assicurati i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia dalle 5.00 – 7.59 e dalle 12.30-15.29, come previsto per legge.

In occasione dell’ultimo sciopero, proclamato dalle stesse sigle sindacali lo scorso 9 gennaio, si è registrata un’adesione del 25%.