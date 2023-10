Sulla linea Bari-Putignano-Martina Franca in servizio il nuovo treno elettrico Fse: "Fino al 2026 in arrivo 11 nuovi convogli"

E' in servizio da oggi, sui binari della linea Bari-Putignano-Martina Franca, il treno elettrico di Ferrovie del Sud Est dedicato alla sostenibilità, con una livrea tutta verde. Con la tratta Putignano - Martina Franca, attivata lo scorso 16 ottobre, Fse (società dei Poli Infrastrutture e Passeggeri del Gruppo FS) ha completato l’elettrificazione di 81 chilometri di rete - 47 km tra Bari e Putignano (via Casamassima) e 34 km tra Putignano e Martina Franca. Entro la fine del 2024, sarà completata l’elettrificazione della tratta da Martina Franca a Taranto che consentirà ai treni elettrici in partenza da Bari Centrale di arrivare fino al capoluogo jonico percorrendo la linea Bari – Putignano (via Casamassima). Parallelamente, nel 2024, secondo i piani di Fse, partiranno anche i lavori di elettrificazione tra Noicattaro e Putignano. Nel 2025 saranno circa 155 i chilometri di rete elettrificati nelle province di Bari e Taranto.

"Un segnale tangibile del processo di ammodernamento in corso sulla rete di FSE nell’ottica della sostenibilità, grazie alla graduale sostituzione dei treni diesel con quelli elettrici. La riduzione di emissioni di CO2 sulla tratta attualmente elettrificata Bari – Putignano - Martina Franca è pari a circa 1900 tonnellate all’anno", evidenzia la società. Inoltre, a riprova dell'impegno di Fse per l'ambiente, la società annuncia che "dal prossimo anno e fino al 2026 arriveranno 11 nuovi treni elettrici POP", mentre "entro il 2026 sarà completata l’elettrificazione della rete salentina".

Alla presentazione del nuovo treno, avvenuta oggi nella stazione di Putignano, hanno partecipato l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, e l’amministratore e direttore generale di Ferrovie del Sud Est (società dei Poli Infrastrutture e Passeggeri del Gruppo FS), Giorgio Botti.

"Questo treno è la prova tangibile dell’impegno della Regione insieme a FSE di offrire all’utenza e al territorio un servizio ferroviario moderno, sicuro, che guardi alla sostenibilità ambientale – ha detto l’assessore Maurodinoia -. L’elettrificazione della linea Bari–Putignano-Martina Franca ha rappresentato un lavoro davvero importante e oggi ci rende soddisfatti sapere che il 60% di treni in servizio su questa tratta saranno elettrici, lasciando per ora un 40% di treni diesel. La riduzione di emissioni di CO2 sulla linea elettrificata Bari–Putignano-Martina Franca è pari a circa 1900 tonnellate all'anno. Un dato importante che conferma il cammino ormai intrapreso dalla nostra amministrazione verso la decarbonizzazione, anche del trasporto pubblico, per il quale abbiamo investito tante risorse ottenendo risultati concreti, come appunto un’estensione delle linee ferroviarie elettrificate e il rinnovo della flotte di treni e autobus".