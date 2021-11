Book crossing, laboratori e giochi: Parco Gargasole si anima per i suoi 4 anni

Book crossing, laboratori dedicati alla natura e tanta allegria per festeggiare i quattro anni dall'apertura di Parco Gargasole. La 'Festa dell'albero' è andata in scena questa mattina nel parco urbano di Carrassi, grazie alla collaborazione delle associazioni che curano l'area verde - tra cui Retake Bari, Greenpeace Bari e Ortocircuito - e residenti, che hanno animato gli spazi con attività di book crossing, laboratori dedicati alla natura per i più piccoli e altre attività.

Un appuntamento che ha visto anche la piantumazione di nuovi alberi, la sistemazione del Forno sociale e persino attività di 'guerilla knitting', con la realizzazione di opere artistiche con l'ausilio dei gomitoli di lana.