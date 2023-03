Copertine lavorate a maglia in dono per la festa del papà: al Policlinico 'l'abbraccio' per i nati prematuri e i loro genitori

Colorati braccialetti realizzati a maglia per i papà, cappellini, copertine e doudou per i loro piccoli. Una 'consegna' speciale, quella arrivata questa mattina nel reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari. "Il tempo dei papà è sempre poco. Non è mai abbastanza rispetto a quello che vorrebbero passare con i loro figli. Il tempo nella terapia intensiva neonatale è una risorsa preziosa, possono essere necessarie settimane per dare tempo ai piccoli di crescere. Quindi niente fretta cari papà, oggi lancette dell’orologio ferme e godetevi questa giornata con i vostri figli".