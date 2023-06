Festa della Repubblica, le celebrazioni a Bari: cerimonie al Sacrario e in largo Giannella

Bari celebra il 77esimo anniversario della Festa della Repubblica. Questa mattina, alle ore 9.30, presso il Sacrario Militare dei caduti d’Oltremare, si terrà la cerimonia organizzata dalla Prefettura di Bari, con gli onori ai Caduti, la deposizione della corona e la firma dell’Albo d’onore in memoria dei 75.000 militari italiani caduti in terra straniera durante le due guerre mondiali. A seguire, alle ore 11, su largo Giannella, si terrà l’alzabandiera con gli interventi delle autorità, gli onori alle bandiere di guerra e alle massime autorità. Presente, per il Comune di Bari, l'assessora alle Culture Ines Pierucci.

Le cerimonie nel Municipio IV

Due momenti celebrativi sono stati organizzati anche nel Municipio IV. Alle cerimonie parteciperà la presidente del Municipio Grazia Albergo con il coinvolgimento degli alunni delle scuole primarie del territorio: alle ore 10 in piazza V. Emanuele III a Ceglie del Campo e alle ore 11 in piazza Umberto I a Carbonara. In serata, inoltre, nella chiesa di Sant'Agostino a Carbonara, si terrà un omaggio musicale a cura dell'associazione Nuova Artistudium. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con le associazioni AIOS Protezione Civile, ANC Associazione nazionale Carabinieri - Sez. Carbonara, Comitato cittadino Insieme per..., Proloco Municipio IV, associazione culturale “Le Tre Torri”, FIDAS - Sez. Carbonara, associazione CLUB Gli amici della Cultura, associazione Nova Artistudium.

Limitazioni al traffico sul lungomare

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sono state disposte con ordinanza alcune limitazioni al traffico. Nella giornata di venerdì 2 giugno, dalle ore 05.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: lung.re A. Di Crollalanza, tratto compreso tra largo Adua e piazza Diaz; piazza Diaz su ambo i lati della carreggiata compresa tra i giardini e gli edifici, prolungamento ideale della via Imbriani e compresa tra via Goffredo Di Crollalanza e via Giandomenico Petroni e carreggiata compresa tra la rotonda L. Giannella e il passeggiatoio alberato, comprese le traverse; lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.; piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi).

Dalle ore 05.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, in DEROGA al vigente “DIVIETO DI FERMATA”, SI AUTORIZZA la sosta dei mezzi militari sul lungomare N. Sauro, nel tratto compreso tra via Spalato e via Giandomenico Petroni; dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti vie e piazze: lung.re A. Di Crollalanza, tratto compreso tra largo Adua e piazza Diaz; piazza A. Diaz: carreggiata compresa tra il piazzale L. Giannella e il passeggiatoio alberato; traverse comprese tra il prolung. di via Imbriani e la rotonda di largo L. Giannella; lung.re N. Sauro; piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra via Matteotti e il prolungamento ideale di via Di Vagno.