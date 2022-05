Festa di San Nicola 2022, è il giorno della Processione a mare e delle Frecce Tricolori: il programma completo

Dopo lo spettacolo e le suggestioni del Corteo Storico di ieri sera, la Festa di San Nicola entra nella sua seconda giornata clou con tanti appuntamenti attesi fin dalle prime luci dell'alba. In mattinata si svolgerà la tradizionale processione 'a Mare' della statua e del quadro del Santo mentre nel pomeriggio è atteso lo show delle Frecce Tricolori. In serata, invece, il consueto spettacolo pirotecnico. Di seguito il programma integrale della giornata.

DOMENICA 8 MAGGIO 2022

04.30 Apertura della Basilica e Lancio di Diane

05.00-07.30-10.30-12.00-13.00-18.30-20.30

Sante Messe

06.45 Processione con la Statua del Santo

Itinerario della Processione

Basilica San Nicola - Via delle Crociate - Via Carmine - Arco della Neve - Piazza Odegitria - Via Federico II di Svevia - Strada San Domenico - Via dell’Intendenza - Corso Vittorio Emanuele II - Corso Cavour - Molo San Nicola



09.45 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico

10.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev. ma Mons. Giuseppe SATRIANO, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Benedizione del Mare e imbarco della Statua del Santo

12.00 Supplica alla Madonna di Pompei

16.30 Esibizione aerea della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori)

18.30 Molo San Nicola - Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Franco LANZOLLA, Parroco della Cattedrale di Bari

20.00 Molo San Nicola. Sbarco della Statua del Santo e processione fino a Piazza del Ferrarese. Accensione delle Luminarie della Ditta Paulicelli Ligth Design di Capurso (Bari)



Itinerario della Processione

Molo San Nicola - Via Eroi del Mare - Corso Cavour - Piazza del Ferrarese

22.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico