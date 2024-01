Torna a Bari la 'Festa del Dialetto': i versi in vernacolo recitati nell'auditorium dell'Archivio di Stato

Una giornata di cultura e tradizione. all'insegna della valorizzazione delle lingue locali e popolari per la ricorrenza in tutta Italia della Festa del Dialetto. A Bari l'evento sarà onorato il prossimo 17 gennaio, come di consueto, dalla commissione Culture del Comune di Bari, dalla consigliera incaricata dal sindaco Loredana Battista e dalle associazioni riunite nel progetto 'oMaggio' a Bari. La manifestazione, a ingresso libero, si svolgerà nell’auditorium dell'Archivio di Stato (in via Pietro Oreste 45), a partire dalle ore 10, con la sessione inaugurale durante la quale ci saranno gli interventi delle autorità e degli organizzatori, alla presenza degli alunni degli istituti Duse, Marco Polo e Marconi-Hack che declameranno propri componimenti in vernacolo.

Nel pomeriggio, dalle ore 17, sarà la volta degli autori e delle associazioni del territorio, le cui poesie si alterneranno alle performance di Enzo Vacca, Antonella Genga e Brando Rossi.

L’edizione 2024 della 'Festa del Dialetto', oltre a sottolineare l’importanza del vernacolo come linguaggio comunicativo quotidiano e veicolo di creazione letteraria, si caratterizza come particolarmente improntata al dialogo intergenerazionale e alla riscoperta dei luoghi che conservano e tramandano il patrimonio culturale della comunità locale, come la struttura dell'Archivio di Stato di Bari.