I giovani talenti del conservatorio Piccinni si esibiscono in aeroporto: al 'Karol Wojtyla' si celebra la Festa della Musica

Le note della musica classica e napoletana risuonano nell'area partenze dell'aeroporto di Bari. A esibirsi, questa mattina, sono stati cinque giovani musicisti del conservatorio Piccinni di Bari. Così, anche quest'anno, Aeroporti di Puglia ha celebrato la Festa della Musica trasformando lo scalo del capoluogo pugliese in un palcoscenico naturale per giovani talenti. Tema della Festa della Musica 2023 è stato “Vivi la Vita”.

“La scelta dei giovani che hanno fra i 16 e i 20 anni – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – ribadisce ancora una volta la volontà della nostra Società di offrire ai giovani tutte le possibilità e opportunità per valorizzare e mettere in mostra il proprio talento. Quest’anno, ancor più degli anni scorsi, la scelta è stata fatta in onore del tema scelto per la Festa della Musica che è ‘Vivi la Vita’. E sono convinto che i giovani in quanto testimoni del futuro, sapranno celebrare appieno la Vita attraverso la loro musica, i loro strumenti e la loro voce. E soprattutto saranno in grando di regalare ai passeggeri in transito, emozioni uniche. Il nostro obiettivo – ha concluso Vasile - è quello di creare, anche attraverso questo evento, un'atmosfera positiva e coinvolgente all'interno dell'aeroporto, trasformandolo in un luogo in cui la musica può unire le persone e creare momenti di gioia e divertimento”.

L’esibizione di Denise Colaianni (mandolino), Sonia Colaianni (flauto), Giuseppe Porcelli (Chitarra), Nicolò Tanzella (voce) e Andrea Simone de Nicolò (piano), è stata un’alternanza di musica classica e napoletana: O' sole mio di Eduardo di Capua e Alfredo Mazzucchi, parole di Giovanni Capurro; I' te vurria vasà di Eduardo di Capua e Alfredo Mazzucchi, parole di Vincenzo Russo; La Regina della Notte da Il flauto magico di W. A. Mozart; tema e variazioni sull’Armida di Rossini di Mercadante; Nuovo cinema paradiso di Ennio Morricone; Venti turbini da Rinaldo di George Friedrich Händel; Furibondo spira il vento da Partenope di George Friedrich Händel; Habanera dalla Carmen di Georges Bizet; Lascia ch'io pianga da Rinaldo di George Friedrich Händel; Das lied der trennung di Wolfgang Amadeus Mozart; Les adieux di Ludwig van Beethoven; Grandes Etudes de Paganini n. 5 - La Chasse di Franz Liszt; e Andante spianato and Grande Polonaise Brillante, Op. 22 di Fryderyk Chopin.