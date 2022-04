Peluche, cappellini e un 'giro' sulla moto della Polizia: sorpresa per i piccoli pazienti dell'Oncoematologia del Policlinico

Orsacchiotti, cappellini, zainetti e macchinine della polizia in dono per i piccoli pazienti dell'Oncoematologia pediatrica del Policlico. Una gradita sorpresa, quella riservata ai bambini ricoverati nel reparto, nell'ambito delle celebrazioni per i 170 anni della Polizia, che si sono tenute proprio nell'ospedale barese. Tanto l'entusiasmo dei piccoli degenti per la presenza della Lamborghini e delle moto, con i più 'coraggiosi' che sono anche saliti a bordo dei mezzi a due ruote simulandone la guida. I doni sono stati consegnati alla presenza del questore, Giuseppe Bisogno.