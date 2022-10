In prima linea, dai vaccini ai Pronto soccorso: i medici della Asl Bari premiati dall'Ordine

Dalla campagna di vaccinazione ai Pronto soccorso, sempre in prima linea "contro la pandemia e per la buona sanità", facendo della propria professione "una vera e propria missione". Nel corso della Festa della Professione Medica ed Odontoiatrica dell’OMCeO di Bari celebrata ieri sera, l’Ordine dei Medici di Bari ha voluto rendere merito, con un attestato di benemerenza, ai medici della ASL Bari “per l’impegno profuso da tutti i Medici delle diverse articolazioni operative nell’efficace campagna vaccinale anti Sars-Cov 2 e nell’instancabile cura della salute della Comunità”.

Il riconoscimento, in rappresentanza dei medici, è stato ritirato dal Direttore Generale ASL Bari, Antonio Sanguedolce, che ha ringraziato «tutti i medici della ASL Bari che hanno dedicato tempo ed energie, fisiche e mentali, alla cura della salute dei cittadini, in particolare per fronteggiare la pandemia».

Un periodo lungo e difficile, caratterizzato dall’eccezionale campagna - partita il 27 dicembre 2020 e tuttora in corso - che ha consentito di garantire la massima protezione e nel minor tempo possibile ad un’enorme fascia di popolazione, raggiungendo una copertura vaccinale del 94%, dai 12 agli oltre 80 anni, con oltre 3 milioni e 112 mila somministrazioni. Uno sforzo reso ancor più evidente da un impiego straordinario in termini di risorse umane, a tutti i livelli. Un piccolo “esercito” di oltre 3mila professionisti che hanno offerto, e continuano a farlo, un notevolissimo contributo dentro e fuori gli ospedali: 1.600 medici dipendenti della ASL, quasi 1.000 medici di Medicina generale, 170 pediatri di libera scelta, 200 medici Usca e 120 che hanno garantito assistenza per i codici bianchi e verdi dei PS.

Attestazione doppia per i “camici bianchi” della ASL Bari, premiati anche sul versante dell’emergenza-urgenza. “Per l’impegno quotidiano profuso instancabilmente nell’esercizio della Professione” grazie al quale “l’assistenza e la cura dei pazienti sono sempre state garantite”. Con questa motivazione, infatti, il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici, presieduto da Filippo Anelli, ha conferito il Premio Buona Medicina 2022 all’Équipe medica delle Divisioni dei Pronto Soccorso del territorio. Hanno ritirato il premio, anche a nome di tutti i colleghi medici impegnati nei Pronto Soccorso della ASL Bari, i direttori e responsabili: Antonio Dibello (Altamura e direttore Dipartimento di Emergenza - Urgenza), Guido Quaranta (Ospedale San Paolo Bari), Giovanni Finestrone (Di Venere), Brigida Panzarino (Putignano e ad interim Monopoli), Sebastiano Lopiano (Molfetta) e Paolo Loizzo (Corato). Un premio per lo straordinario lavoro a tutela della salute della collettività: 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.