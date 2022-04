La festa biancorossa invade il centro, la squadra sfila a bordo del bus scoperto: esplode la gioia dei tifosi

Cori, slogan, bandiere e fumogeni. In tarda serata, la festa biancorossa per la promozione si è spostata nel centro di Bari, dove migliaia di tifosi si sono dati appuntamento per accogliere la squadra, che ha sfilato lungo corso Vittorio Emanuele a bordo di un bus scoperto. Un'esplosione di gioia e di esultanza per celebrare il ritorno della squadra in serie B.