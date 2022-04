Coreografia e musica allo stadio, sfilata con bus scoperto in centro: il programma della festa-promozione del Bari

Una domenica da 'apoteosi' biancorossa: la festa promozione in Serie B del Bari sarà un appuntamento da ricordare e che coinvolgerà i tanti tifosi attesi al San Nicola per la gara contro il Palermo e una parte della città nelle ore serali. Musica, coreografie e premiazione allo stadio ma anche la sfilata a bordo di un bus scoperto per le vie del centro cittadino: in queste ore si stanno ultimando i dettagli del ricco programma di appuntamenti.

Al San Nicola, dove è attesa una spettacolare coreografia della Curva Nord supportata anche dalle Tribune Est ed Ovest, vi saranno anche un giro di campo delle auto d'epoca del Gran Premio di Bari e dei piccoli atleti delle academie. Previsti anche un live-set del duo Agents of Time, l'esibizione della Bandita Officina del ritmo e della cantautrice Gaia Gentile. Per l'occasione, l'inno biancorosso sarà cantato dal vivo dal suo interprete originale, Sabino Bartoli.

Al termine della partita (che avrà inizio alle 17.30), invece, vi sarà la premiazione con il presidente della Lega Pro Ghirelli. In serata l'appuntamento è per le vie del centro di Bari. La squadra sfilerà dalle 22.30 per le vie del centro a bordo di un bus scoperto, su un percorso già transennato per via del Gran Premio di Bari. La 'bus parade' si svolgerà principalmente su corso Vittorio Emanuele, chiuso al traffico veicolare. Il consiglio, per i tifosi, è di raggiungere (per quanto possibile) il centro a piedi o con i mezzi pubblici.