Messa deserta, niente tradizioni per i baresi e divieti di assembramento: il triste San Nicola 2020 Covid

Niente 'veglia' per assistee alla messa delle 5 così come nessuna delle tradizioni, dalla cioccolata calda, alle sgagliozze all'alba da consumare per i vicoli di Bari vecchia o assistendo all'alba sul lungomare: il San Nicola 2020, purtroppo, è nel segno della pandemia Covid e dei divieti che impongono di non effettuare assembramenti. E così la funzione religiosa delle 5 in Basilica, simbolo dei festeggiamenti per il Santo Patrono della città, si è svolta a porte chiuse, A prendervi parte solo le autorità religiose e civili di Bari, tra cui il sindaco Antonio Decaro.

Un San Nicola triste che fa il paio, purtroppo, con i festeggiamenti di maggio saltati per la coda del lockdown dovuto alla prima ondata di coronavirus. I divieti, come deciso alcuni giorni fa, riguardano anche la giornata di oggi, con stazionamento proibito davanti alla Basilica e nelle principali strade e piazze della città vecchia.