In piazza Ferrarese prendono forma le luminarie di San Nicola: formato ridotto per il ritorno della Festa

E' in pieno svolgimento, in piazza del Ferrarese a Bari Vecchia, il cantiere del montaggio delle luminarie per la Festa di San Nicola che vedrà i suoi momenti clou, come da tradizione, dal 7 al 9 maggio prossimi. L'appuntamento ritorna dopo tre anni a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid che hanno portato all'annullamento delle celebrazioni popolari nel 2020 e nel 2021 per evitare assembramenti.

Gli operai della ditta Paulicelli Light Design, celebre firma pugliese per l'arte delle luci festive in tutto il mondo, dopo aver installato la struttura base hanno cominciato il prezioso e complesso 'ricamo' di lampadine a formare una facciata decorativa alle spalle del 'tempio' dove sarà portata la statua del Santo.

Quest'anno, rispetto alle edizioni precedenti, le luminarie avranno però un formato ridotto rispetto agli altri anni. Troppa l'incertezza, fino a qualche mese fa, a causa dell'andamento della pandemia, per progettare e preparare l'allestimento di una struttura più grande, come quelle viste in passato. Meno imponenti, dunque, ma pur sempre suggestive e, in ogni caso, di buon auspicio per ritornare a respirare la normalità dell'attesa Festa di popolo nel nome del Santo Patrono.