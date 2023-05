Bari celebra San Nicola, Decaro: "A te affidiamo le imprese audaci che attendono la nostra città"

La statua di San Nicola sfila per le strade di Bari vecchia e del Murattiano, fino a raggiungere il lungomare: è il giorno della Processione a mare, che si concluderà con lo spettacolo pirotecnico. Come da tradizione, la statua del Santo patrono ha fatto 'tappa' anche davanti a Palazzo di Città.

In uno scatto pubblicato sui social, il sindaco Decaro ha rivolto il suo pensiero al Santo Patrono: "A te ci siamo rivolti nei momenti belli per ringraziarti e nei momenti brutti per chiederti consiglio. A te questa città si è affidata tanti anni fa e continua a farlo ogni giorno con grande devozione e partecipazione", scrive Decaro. "A te, San Nicola, protettore dei naviganti, affidiamo la buona riuscita delle imprese audaci che attendono la nostra città con la speranza che la tua guida possa placare le tempeste e far cessare i pericoli che incontreremo. Insieme troveremo la forza e il coraggio per guardare con fiducia al nostro futuro. Buon San Nicola Bari".