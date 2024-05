Festa di San Nicola 2024, sosta senza limiti di area nelle Zsr e Ztl per chi ha il contrassegno. Escluse strisce "a pagamento per tutti"

In occasione della sagra Festa di San Nicola 2024, vista l’ordinanza pubblicata dalla ripartizione Ivop del Comune di Bari, a partire dalle 00.01 di oggi, lunedì 6 maggio, e fino alle24 di giovedì 9 maggio, i cittadini in possesso del contrassegno Ztl e Zsr potranno parcheggiare la propria auto gratuitamente in tutti gli spazi di sosta ricompresi nella Zona a Sosta Regolamentata, senza limitazione relativa alla sottozona di appartenenza. Dall’ordinanza sono escluse le aree “a pagamento per tutti”.