C'è il bando per il Corteo Storico di San Nicola 2024: due giorni di eventi e il coinvolgimento dei 5 municipi

Il Comune di Bari ha pubblicato l’avviso di indagine preliminare di mercato, non vincolante per l’ente, finalizzata a verificare il potenziale interesse degli operatori economici del settore per l’affidamento, tramite procedura negoziata e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione, allestimento complessivo e gestione integrata dell’edizione 2024 del Corteo storico di San Nicola, per un importo complessivo a base di gara pari a 99mila euro Iva inclusa

L’affidatario dovrà provvedere alla realizzazione di un programma, articolato nelle giornate del 6 e 7 maggio che "avrà l’obiettivo - spiega il Comune di riportare alla memoria della cittadinanza la rievocazione dello sbarco dei marinai e dei festeggiamenti, attraverso i luoghi della tradizione nicolaiana valorizzati in modo da ricreare la stessa atmosfera di festa che caratterizzò il passaggio dei marinai e la consegna delle ossa del Santo".

“La manifestazione di interesse per la realizzazione del corteo storico di San Nicola apre di fatto la programmazione della stagione estiva della città di Bari, grazie a questo evento straordinario ormai di grande respiro internazionale - commenta l’assessora comunale alle Culture Ines Pierucci -. Con San Nicola, attraverso il Corteo storico, si è costruita l’identità culturale di una città sempre in movimento. Nel nome di San Nicola la visione culturale assume, qui a Bari, una prospettiva molto ampia perché animata da elementi fortemente diversi tra loro, che per noi rappresentano una grande ricchezza, oltre che una fonte di crescita costante”.

Il programma da allestire per i vincitori del bando dovrà comprendere la rievocazione dello sbarco e dei festeggiamenti il 6 maggio, la Processione con il quadro del Santo il 7 maggio a baia San Giorgio, e il tradizionale Corteo storico della sera del 7 nel centro cittadino. Sono richiesti, inoltre, la predisposizione di un piano di comunicazione integrata (comprensivo della realizzazione di un video-spot della durata di almeno 45 secondi, del potenziamento del sito corteosannicola.it e delle pagine social dedicate all’evento con aggiornamento e descrizione dei contenuti), il coordinamento con i rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche deputate ai concomitanti servizi liturgici e il coinvolgimento attivo dei 5 Municipi cittadini.