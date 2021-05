Partenze anticipate per le navette dai Park&Ride e aree di sosta aperte fino alle 21.30: il piano Amtab per i giorni di San Nicola

Per il secondo anno, sarà una festa di San Nicola ridimensionata a causa delle restrizioni Covid, senza processioni e grandi eventi pubblici (lo spettacolo del 7 maggio, che sostituirà il tradizionale corteo, sarà 'a porte chiuse'). Ma, a differenza dello scorso anno, la Basilica non resterà serrata, e pur nel rispetto del contingentamento (potranno accedervi non più di 130 fedeli per volta) almeno le celebrazioni religiose si terranno.

Di conseguenza, per consentire a chi lo vorrà di raggiungere la Basilica, Amtab ha predisposto uno speciale servizio dei Park&Ride nei giorni dell'8 e 9 maggio.

SABATO 08 MAGGIO 2021

Navetta “A” anticipo prima partenza alle ore 05:00 (area di sosta “Vittorio Veneto” lato terra – FBN).

Navetta “B” anticipo prima partenza alle ore 05:00 (piazza Massari).

DOMENICA 09 MAGGIO 2021

Navetta “A” le navette espleteranno il servizio dalle ore 07:00, prima partenza, alle ore 21:10, ultima partenza (area di sosta “Vittorio Veneto” lato terra – FBN). Navetta “B” le navette espleteranno il servizio dalle ore 06:50, prima partenza, alle ore 21:15, ultima partenza (piazza Massari).

Navetta “C” le navette espleteranno il servizio dalle ore 07:00, prima partenza, alle ore 21:10, ultima partenza (area di sosta “largo 2 Giugno”).

Aree di sosta: “Vittorio Veneto” (lato terra - FBN); “Pane e Pomodoro” (corso Trieste); “Largo 2 Giugno” (viale della Resistenza). Saranno attive dalle ore 07:00 alle ore 21:30; il servizio sarà espletato con la consueta formula del Park & Ride.