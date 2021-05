Divieti per pedoni e auto sul lungomare, massimo 130 fedeli in Basilica: San Nicola 2021 tra Covid e misure anti contagio

Limitazioni al traffico pedonale e chiusura di strade e piazze dal 5 al 9 maggio a Bari in occasione delle giornate dedicate a San Nicola, anche quest'anno funestato dalla pandemia e dall'annullamento del Corteo Storico e di grandissima parte degli eventi collegati al Santo Patrono organizzati da Comune e Padri Domenicani. A differenza del 2020 vi sarà un evento, il 7 maggio, in sostituzione della Caravella, sul sagrato della Basilica nicolaiana, con diretta tv e social.

La Polizia locale ha emesso un’ordinanza che interesserà le giornate che vanno dal 5 al 9 maggio e che prevede limitazioni prevalentemente nelle aree limitrofe alla Basilica di San Nicola e nel tratto di lungomare che costeggia la Città vecchia.

Di seguito le limitazioni previste: I giorni 5 - 6 - 7 - 9 maggio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, divieto di transito veicolare e pedonale sulle seguenti piazze: piazza San Nicola, largo Urbano II, corte del Catapano;

Il giorno 8 maggio 2021, dalle ore 04.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, divieto di transito veicolare e pedonale sulle seguenti piazze: piazza San Nicola, largo Urbano II, corte del Catapano;

I giorni 8 e 9 maggio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 21.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito veicolare sul lungomare Imp. Augusto, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e piazzale C. Colombo.

Dalle ore 07.00 del giorno 7 maggio 2021 alle ore 22.00 del giorno 9 maggio 2021 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sul lungomare Imp. Augusto, ambo i lati, per un tratto di mt. 50 circa in corrispondenza del varco di accesso al largo Urbano II (Basilica di San Nicola) compreso il tratto di strada di accesso alla piazza stessa.

Dalle restrizioni imposte dalla presente ordinanza sono esclusi i mezzi di soccorso e quelli della Forza Pubblica. Inoltre, per agevolare l’accesso alla Basilica e ridurre al minimo i disagi per i residenti della città vecchia, sono previste alcune deroghe alle limitazioni. Sono esclusi: al divieto di cui al punto 1 (giorni 5, 6 e 7), i veicoli utilizzati dagli organizzatori dell’evento storico nicolaiano muniti di apposito Pass vistato dal Comando della Polizia Locale; dal divieto di cui rigaurdante il lungomare imperatore Augusto i veicoli adibiti al trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed i taxi, i veicoli dei residenti della Città vecchia muniti di apposito contrassegno Zsr-D;

Inoltre sono esclusi dalle limitazioni: i pedoni residenti nella città vecchia per il solo transito da e per le loro abitazioni purché tale tragitto sia quello più breve per arrivare/defluire o non esista altro percorso alternativo, i fedeli che devono partecipare alle celebrazioni liturgiche all’interno della Basilica di San Nicola da svolgersi secondo il calendario diffuso fino alla capienza massima consentita e prescritta pari a 130 persone;

I fedeli che, al di fuori degli orari previsti per le celebrazioni liturgiche, devono recarsi all’interno della Basilica mediante accesso contingentato con percorso di attesa prestabilito e varchi di ingresso previsti presso le seguenti località, nelle giornate dell’8 e del 9 maggio: lungomare Imp. Augusto (arco), corte del Catapano (provenienti da strada Palazzo di Città), rco Vanese (provenienti da piazza S. Pietro), piazzetta 62 Marinai (provenienti da via delle Crociate),

Per i giorni 5 - 6 - 7 maggio 2021, nella fascia oraria 17.00 - 20.00 e per i giorni 8 e 9 maggio 2021, nelle fasce orarie 07.00 - 13.00 e 17.00 - 20.00, i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte, munite di regolare contrassegno per disabili ex art. 188 cds, che potranno sostare, previa disponibilità e autorizzazione della Basilica di San Nicola, nell’area di sosta di Largo Abate Elia (cortile interno), oltre ai veicoli regolarmente autorizzati ad accedere allo stesso cortile interno ove vi sia capienza per la sosta. Durante l’evento storico nicolaiano del giorno 7 maggio e le prove generali del 6 maggio, nella fascia oraria 20.00 - 23.00, saranno sospese tutte le deroghe relative a piazza San Nicola e a largo Urbano II.