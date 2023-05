Bari in festa per San Nicola: è il giorno della Processione a mare

Le suggestioni del corteo storico, tra rievocazione dei miracoli e danza aerea, nella serata di ieri hanno dato il via alla tre giorni di celebrazioni in onore del Santo. In migliaia, tra barese, turisti e pellegrini, si sono riversati per le strade del centro per assistere alla processione, come da tradizione partita dal castello svevo per concludersi sul sagrato della Basilica, dove il quadro del Santo, dopo aver sfilato sulla Caravella, è stato consegnato nelle mani del Priore, padre Giovanni Distante, e del sindaco, Antonio Decaro (qui il videoracconto del corteo e le immagini più belle della serata).

Le celebrazioni proseguono oggi, giornata centrale della festa, caratterizzata dalla tradizionale Processione a Mare. Dopo l'apertura della Basilica, 'annunciata' dal lancio di diane alle 4.30, la statua del Santo sfila per le strade della città, per poi essere imbarcata sul motopeschereccio che la ospiterà per tutta la giornata (qui le imbarcazioni sorteggiate quest'anno). La lunga giornata di festa si concluderà con lo spettacolo pirotecnico dal molo Sant'Antonio. Di seguito il programma completo dell'8 maggio:

04.30 Apertura della Basilica. Lancio di Diane della ditta Emotion Fireworks, Gioia del Colle (Bari)

05.00-07.30-09.00-10.30-12.00-13.00-18.30 Basilica San Nicola. Sante Messe

06.45 Basilica San Nicola. Processione con la Statua del Santo

09.45 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della ditta Emotion Fireworks, Gioia del Colle (Bari)

10.00 Molo San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev. ma Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Benedizione del Mare e imbarco della Statua del Santo

12.00 Basilica San Nicola e Molo San Nicola. Supplica alla Madonna di Pompei

18.30 Molo San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Franco Lanzolla, Parroco della Cattedrale di Bari

20.00 Molo San Nicola. Sbarco della Statua del Santo e processione fino a Piazza del Ferrarese. Accensione delle Luminarie della ditta Paulicelli, Ceglie del Campo (Bari)

22.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della ditta Emotion Fireworks, Gioia del Colle (Bari)