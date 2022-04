Bari ritrova le tradizioni della festa di San Nicola: sorteggiati i pescherecci

Bari è pronta a vivere il ritorno della festa di San Nicola, con tutte le sue tradizioni. Questa sera, al termine della messa in Basilica, si è tenuto il sorteggio dei motopescherecci che ospiteranno quadro e statua del santo, rispettivamente il 7 e l'8 maggio. Un appuntamento che in qualche modo scandisce l'avvio delle celebrazioni in onore del Santo patrono.

Per il quadro, il 7 maggio, è stata sorteggiata l'imbarcazione 'Giovanni Paolo II' della famiglia Palmieri, mentre a portare la statua in mare l'8 maggio sarà il 'Santos' dei De Giglio. Oltre a queste due famiglie, aveva preso parte al sorteggio anche la famiglia Pupillo con il 'Nicolaus'.

Conclusa l'estrazione in Basilica, la statua del Santo è stata portata in processione in auto per le strade del centro. La serata si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico dal molo San Nicola.

FESTA DI SAN NICOLA: IL PROGRAMMA COMPLETO

(In foto: Il sorteggio dei motopescherecci - Fonte Fb Basilica pontificia San Nicola)