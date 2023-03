Tutto pronto per la festa di San Patrizio, Bari si colora di verde per 4 giorni: "Eventi ospitati fra Madonnella e Torre Quetta"

"Quest'anno la festa sarà divisa in due spazi cittadini, in modo da non creare disagi ai residenti del quartiere Madonnella. E inoltre avremo la possibilità di inaugurare la nostra stagione a Torre Quetta". Sono queste le parole con cui Marco Protano, titolare del Joy's Pub, annuncia a Baritoday le novità di questa edizione del Saint Patrick's Day, la lunga serie di eventi che si svolgeranno a Bari, da domani fino al 19 marzo, per celebrare il santo patrono d'Irlanda.

Negli ultimi anni, la grande festa mutuata dal Paese anglosassone, ha trovato terreno fertile anche in città: i temi dell'aggregazione sociale e della solidarietà fra popoli hanno trovato cittadinanza anche fra le vie in uno dei rioni più multietnici di Bari: corso Sonnino, nel quartiere Madonnella, è da anni il teatro principale della grande festa. "In questa edizione 2023 - sottolinea Marco Protano - aggiungeremo la location di Torre Quetta. Domani anticiperemo i festeggiamenti, ospitando uno degli appuntamenti finali del nostro contest canoro 'Una voce da Pub', poi daremo vita ad una suggestiva fiaccolata di mezzanotte, nel piazzale San Giuseppe, per inaugurare l'arrivo di San Patrizio. Ci tengo a precisare che la fiaccolata non ha significati politici o di altro genere, è solo un modo per stare insieme e condividere in serenità e allegria l'evento"

La sera del 17 marzo, invece, gli eventi si sposteranno sul mare: "Anticiperemo l'apertura della nostra stagione a Torre Quetta - spiega il titolare del Joy's - e daremo vita alla grande 'festa verde'. La serata prevede la partenza del 'Green Mask Contest', un concorso che premierà chi indosserà la maschera di San Patrizio più originale. Un fotografo immortalerà i costumi più caratteristici e gli accessori in tema con l'evento. Gli scatti saranno pubblicati sulle pagine social del Joy's e, domeni sera nella sede del locale in corso Sonnino, saranno votate dal pubblico presente. Il vincitore riceverà un buono per 20 litri di birra".

La serata di San Patrizio, a Torre Quetta, sarà conclusa dalle tradizionali sonorità della musica folk irlandese, interpretate dal gruppo abruzzese The Baron's Band. "Sabato 18 - dichiara l'organizzatore dell'evento - la band concederà il bis a Torre Quetta, stavolta dando vita ad una serata all'insegna repertorio bluegrass, country rock, rock’n’roll e irish rock. Chi ama la tranquillità potrà, invece, recarsi nella sede del quartiere Madonella per continuare a celebrare San Patrizio in un clima rilassato. Domeni 19 marzo, infine, chiuderemo la grande festa nella sede di corso Sonnino con un dj set dedicato alla musica celtica e folk irlandese a cura di Corrado Pizzi. L'evento si chiuderà con la premiazione del vincitore del contest per la migliore maschera di San Patrizio".

"Spero che la gente si diverta non ho altri scopi se non quello di regalare alla gente qualche ora di spensieratezza in compagnia dell'intera comunità cittadina. La festa, come tradizione, avrà il 'leit motiv' nel colore verde, il colore che da sempre è associato all'Irlanda. Ci aspettiamo, come accade ogni anno, una grande marea verde. Noi forniremo gadget ed accessori per rendere ancor più evidente questa scelta cromatica. Per l'occasione, offriremo anche la birra verde, ma non mi chiedete quale sia l'ingrediente che porta la bevanda a questa originale colorazione. Si tratta del mio lavoro, qualche 'trucco del mestiere' lo devo pur conservare?", conclude ironicamente Marco Protano.