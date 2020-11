Un Natale 'diverso' ma con le luminarie: luci in corso Mazzini al Libertà

Un po' di luce in un Natale funestato dall'emergenza covid: è l'iniziativa del Municipio I di Bari che, con il sostegno economico di uno sponsor anonimo, ha illuminato corso Mazzini, storica via commerciale del quartiere Libertà.

"Quest’anno - spiega il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti - il nostro Ente ha deciso di devolvere il proprio contributo economico dedicato per le attività culturali, in azioni necessarie a sostenere le spese per contrastare l’emergenza Covid19. Questo nostro gesto, sicuramente apprezzato dai residenti, sono partite diverse iniziative da parte dei commercianti e di privati. Oggi, in corso Mazzini la prima iniziativa. Con il sostegno economico di uno sponsor anonimo si è illuminata la storica via commerciale del quartiere Libertà. Questo gesto merita tutta la mia stima perché rappresenta un ceto sostegno al commercio e alle istituzioni che contestualmente regala la magia nel cuore e nelle case di questo “strano” Natale" conclude Leonetti.