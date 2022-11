L'arte contro ogni forma di discriminazione: a Bari il festival 'Generare Culture Non Violente'

Dall’inizio del 2022 sono stati più di 170 gli accessi di donne al Centro antiviolenza comunale, di cui 43 prese in carico, 14 interventi in emergenza e 6 inserimenti in strutture protette. Sono questi i dati indicati oggi durante la presentazione del festival 'Generare Culture Nonviolente', la manifestazione cittadina promossa dall’assessorato al Welfare e organizzata dal Centro antiviolenza comunale per sensibilizzare la cittadinanza sulla condivisione di una cultura non violenta, rispettosa delle donne e delle differenze, contro ogni forma di discriminazione e stereotipo.

L'evento, ad ingresso libero e gratuito, si svolgerà dal 25 al 27 novembre nel teatro Kismet Opera di Bari, il cartellone prevede workshop, performance, spettacoli e allestimenti artistici incentrati sui temi del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione e agli stereotipi di genere. La partecipazione ai workshop e allo spettacolo è gratuita con prenotazione a questo link.

Nel corso del festival sarà possibile anche visitare la mostra collettiva 'Vite Plurali. Visioni di genere', allestita con le 10 opere selezionate tra quelle candidate alla call for art con cui la cittadinanza è stata invitata a realizzare un elaborato creativo sui temi della valorizzazione delle differenze, del contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione di genere con l’obiettivo di promuoverne il coinvolgimento nella costruzione di una campagna di sensibilizzazione e comunicazione sociale su questi temi. Il 25 novembre, dalle ore 15.30 alle 20, i partecipanti all’iniziativa potranno scegliere l’opera vincitrice che si aggiudicherà un buono del valore di 500 euro da utilizzare per l’acquisto di libri in una delle librerie della rete cittadina Bari Social Book.

"Accanto agli interventi che ogni giorno portiamo avanti con i Centri antiviolenza in termini di tutela, accompagnamento, protezione delle donne e ripartenza di una nuova vita dopo la denuncia - ha sottolineato l'assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico - è necessario porre un’attenzione continua alle azioni di tipo formativo, educativo e socio-culturale, perché la violenza va contrastata partendo dalle radici culturali insite in modelli educativi spesso perpetrati in famiglia e in società. Nell’ultimo triennio di lavoro del Centro antiviolenza comunale abbiamo registrato 972 accessi di donne con minori e 95 accoglienze in strutture, abbiamo attivato 4 sportelli dislocati nei presidi universitari e 2 in rete con i servizi per la terza età. Sono in aumento, infatti, le violenze a danno di donne molto adulte e tra minori".