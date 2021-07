Le eccellenze della cucina locale in chiave 'street': a Bari arriva il festival dedicato al cibo da strada di qualità

Bari inaugura la prima edizione dello street food festival “Radici Itineranti”. Da giovedì 29 luglio a domenica 1 agosto in Largo Luigi Giannella al quartiere Madonnella a Bari, si potranno degustare cibi di prima qualità, tra tradizione e sperimentazione, preparati all’interno di vari mezzi di trasporto come Ape car, van e furgoncini ma anche gazebo attrezzati per l’occasione come vere e proprie cucine itineranti.

Si tratta di un’offerta gastronomica ampia e diversificata fatta di eccellenze territoriali rivisitate in chiave street che provengono anche da cucine diverse da quella italiana. Tra le proposte nostrane: la puccia salentina, l’assassina, bombette di Martina Franca, crudo di mare e focaccia barese, ma non mancheranno l’arrosticino di Cerquatonna Sapori, l’hamburger di chianina, la cucina siciliana con i cannoli e l’arancino prodotti dai ragazzi de “La Sicilia”.

Il festival, organizzato da Soul club e Feed‘n’Food con il patrocinio del Comune di Bari, Pugliapromozione e la collaborazione di Buskeat, ha l’obiettivo di abbracciare un pubblico eterogeneo composto prevalentemente da giovani e famiglie. L’area predisposta sarà infatti arricchita da giostre, gonfiabili, e attività per l’infanzia coordinate da animatori selezionati.

Il poliedrico festival animerà lo storico spazio cittadino sul Lungomare di Bari, facilmente raggiungibile a piedi, con mezzi pubblici o ecostostenibili. Un’occasione per valorizzare la cultura enogastronomica locale senza precludersi il contatto con attività e culture, diverse e collaterali. Venerdì, sabato e domenica, inoltre, “Radici Itineranti” estenderà i suoi servizi anche a pranzo.



