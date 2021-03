Sanremo 2021: vincono i Maneskin, secondi Fedez e Michielin. Ermal Meta sul podio al terzo posto

Sono i Maneskin i vincitori della 71esima edizione del Festival di Sanremo. La giovane band rock, con il brano 'Zitti e buoni', si è aggiudicata il primo posto, seguita dal duo Michielin-Fedez. Al terzo posto Ermal Meta. Il cantante albanese, barese d'adozione (a Bari ha sempre vissuto fin dal suo arrivo in Italia a 13 anni) ha conquistato un posto sul podio con il suo 'Un milione di cose da dirti', un romantico brano d'amore. Ad Ermal Meta è andato anche il premio 'Bigazzi', assegnato dall'orchestra per la miglior composizione musicale.

Ermal Meta, al primo posto nella classifica generale prima della finale, era tra i favoriti per la vittoria, ma le votazioni dell'ultima serata hanno cambiato l'esito della gara. Si tratta comunque della terza volta sul podio di Sanremo per il cantante albanese. Nel 2018 la vittoria con il brano 'Non mi avete fatto niente', in coppia con Fabrizio Moro, mentre nel 2017 Meta si era classificato terzo con 'Vietato morire'. Si è classificato invece al 23esimo posto l'altro pugliese in gara tra i big, il molfettese Gio Evan con 'Arnica'.

Il premio 'Mia Martini' assegnato dalla sala stampa è andato a Willie Pejote; il premio 'Lucio Dalla' a Colapesce Di Martino'. Il premio 'Sergio Bardotti' per il miglior testo è andato a Madame; il premio 'Bigazzi', assegnato dall'orchestra per la miglior composizione musicale è andato a Ermal Meta.

Si chiude così un Festival di Sanremo che ha comunque visto la Puglia protagonista. Accanto al terzo posto del 'barese' Ermal Meta, va ricordato il primo posto conquistato nella categoria 'Nuove Proposte' dal foggiano Gaudiano.

(foto screen Rai 1)