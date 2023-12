Si rinnova la tradizione della Fiaccolata Nicolaiana: tre cortei verso la Basilica di San Nicola in nome della "pace"

Tre cortei di corridori con le torce, con destinazione finale il sagrato della Basilica di San Nicola: si è svolta, come da tradizione del 6 dicembre a Bari, la Fiaccolata Nicolaiana, evennto tra sport, fede e devozione, giunto alla sua trentesima edizione. Una corsa dedicata al tema della pace, promossa dalle associazioni Quelli della Pineta, Road Runners e Circolo Acli Dalfino.

I tre cortei sono partiti alle 5.15 dalla pineta di San Francesco, da parco 2 Giugno e da via Peucetia a Japigia, per raggiungere la Basilica nicolaiana a Bari Vecchia. Una partecipazione sentita e numerosa, come ormai consuetudine. Per i corridori, al termine della fatica, cioccolata calda tra i vicoli del centro storico.