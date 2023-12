Con le torce all'alba per omaggiare San Nicola: torna la Fiaccolata nicolaiana del 6 dicembre

La luce delle fiaccole tornerà, anche quest'anno, a rischiarare l'alba del 6 dicembre sul piazzale della Basilica di San Nicola. Nel giorno in cui la chiesa ricorda il Santo di Myra, e la città di Bari celebra il suo patrono aprendo ufficialmente il periodo delle festività natalizie, torna il tradizionale appuntamento con la Fiaccolata Nicolaiana. Giunta qquest'anno alla sua trentesima edizione, la manifestazione sarà dedicata al tema della pace. "Vieni anche tu a portare la fiamma della Pace, al Santo della Pace", è l'invito lanciato dagli organizzatori.

La Fiaccolata è promossa dalle associazioni Quelli della Pineta, Road Runners e Circolo Acli Dalfino. Alle ore 5.15, tre cortei si muoveranno da altrettanti luoghi della città per raggiungere la Basilica. I partecipanti partiranno dalla pineta san Francesco, da Parco 2 giugno, e da via Peucetia-Parrocchia San Francesco. Al termine della fiaccolata, come da tradizioine, cioccolata calda per tutti nei vicoli di Bari vecchia.

Per le iscrizioni e per il ritiro delle torce rivolgersi a Rino Piepoli (329 8103000 - parco 2 Giugno), Gaetano Sifanno (3391070229-pineta San Francesco), Michele Fanelli (080 5210355- parrocchia San Francesco).

Il circolo Acli Dalfino, inoltre, nell'ambito delle iniziative legate al Natale 2023, indice il secondo concorso del 'Presepe fanno in casa': le iscrizioni si possono effettuare presso il Circolo Acli Dalfino (080 5210355) o inviando una foto o un filmato del presepe all'indirizzo acli.dalfino@libero.it. La premiazione si terrà il 2 febbraio.