Psichiatre uccise dai loro pazienti, a Bari una fiaccolata per ricordare Paola Labriola e Barbara Capovani

Un evento organizzato dall'Ordine dei Medici di Bari per rendere omaggio a tutte le vittime della violenza contro gli operatori sanitari. Si svolgerà domani, dalle 19 in piazza San Ferdinando, la fiaccolata organizzata in ricordo di Barbara Capovani e Paola Labriola, le due psichiatre uccise a distanza di 10 anni, una a Pisa l’altra a Bari, da un loro paziente.

"Da piazza San Ferdinando il corteo si dirigerà verso piazza della Libertà - spiega l'Ordine dei Medici di Bari in una nota - dove verrà osservato un minuto di silenzio di fronte al Comune e alla Prefettura, luoghi simbolo perché responsabili rispettivamente della tutela della salute dei cittadini e della loro sicurezza. La fiaccolata si concluderà in Cattedrale, dove è previsto un momento di preghiera. All’evento, cui sono invitati tutti i cittadini, hanno già aderito sindacati, terzo settore, ordini delle professioni sanitarie, mondo accademico e della Sanità".