Lavoratori Fials Cisal in sciopero: "Anche al Petruzzelli per tutte le prime"

Da sabato 21 ottobre, il personale del teatro Petruzzelli iscritto al sindacato Fials Cisal, sciopererà "per tutte le prime di tutte le produzioni". Ad annunciarlo, in una nota, è il sindacato, sulla scia dello sciopero deliberato dalla segreteria nazionale per il rinnovo contrattuale.

"Il Teatro Petruzzelli - si legge nella nota - Cenerentola per il trattamento economico e normativo riservato ai suoi lavoratori, tra tutte le Fondazioni Italiane vanta il primato dei salari più bassi con tutto ciò che ne consegue, forza lavoro sotto organico e mai in alternanza come avviene negli altri Teatri, mancanza di accordi aziendali volti alla settimane corte e qualità di vita dignitosi, integrativo consistente in una premialità decurtabile se non in parità di bilancio, impossibilità per molti di progredire nella carriera aziendale, non riconoscimento delle professionalità nonostante l'attaccamento all'azienda".

"Questi elementi - prosegue la nota - sono solo alcuni tra quello frutto delle lamentele continue ed insistenti dei lavoratori iscritti e non iscritti che ci vengono rivolti pedissequamente ogni giorno. In attesa delle determinazioni delle altre O. O. S. S. dichiariamo lo sciopero anche in coerenza con la Segreteria Nazionale. È giunto il momento in cui le lamentele diano spazio alle dimostranze utilizzando le prerogative sindacali in nostro possesso".