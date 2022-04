Il presidente della Camera Fico a Bari per l'evento dedicato alla Liberazione: "Ciò che siamo oggi lo dobbiamo a quella lotta"

"Questo 25 aprile ha un significato molto particolare e molto importante. Intanto dobbiamo sempre ricordare che la nostra Costituzione e la nostra Repubblica derivano dalla lotta al nazifascismo e la Resistenza ha contribuito in modo determinante e significativo alla liberazione del nostro Paese e quindi tutto ciò che noi oggi siamo lo dobbiamo proprio alla lotta di quel periodo". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, oggi a Bari per partecipare all'evento 'La resistenza è un bel futuro', organizzato dalla Regione Puglia, dall’Osservatorio regionale sui neo-fascismi e dal Teatro Pubblico Pugliese, per celebrare e ricordare il 77esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Fico ha preso parte alla manifestazione in programma al teatro Kursaal, cui partecipano anche, tra gli altri, il presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo e il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro.

Rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'evento, Fico, come riportano Ansa e AdnKronos, ha anche parlato, così come nel corso del suo intervento, della situazione in Ucraina. "La pace non significa resa, la pace va raggiunta ma non significa arrendersi. Quindi oggi ancora di più il popolo ucraino si deve determinare e va rispettato il suo diritto di popolo, di istituzione, il diritto alla difesa, che è un diritto sacrosanto e il Parlamento italiano è vicino al popolo ucraino, alle istituzioni ucraine e a questo diritto".

Il presidente della Camera, in risposta a un'altra domanda, si è anche soffermato sulle tante discussioni che hanno accompagnato la posizione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia sulla questione della pace e della guerra: "L'Anpi - ha detto Fico - è un grandissimo patrimonio del nostro Paese, quindi ribadisco la posizione che credo sia giusta: non si può mai, neanche per un solo momento, mettere sullo stesso piano, ma questo vale in generale non per l'Anpi, i diritti di chi è stato aggredito e di chi ha aggredito. A volte io credo che sia anche un po' fuorviante chiamare questa guerra 'guerra', perché in effetti la guerra è fatta tra due parti, invece qui c'è un'aggressione in piena regola".