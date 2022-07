Proseguono le riprese del Maresciallo Fenoglio a Bari: dal 18 al 30 luglio nuovi divieti stradali

Proseguono le riprese per la nuova fiction di Rai 1 intitolata 'Il maresciallo Fenoglio', tratta dai romanzi dello scrittore Gianrico Carofiglio, con la regia di Alessandro Casale e, protagonista principale, Alessio Boni. La Polizia locale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico a partire da lunedì 18 luglio e fino al prossimo 30 luglio:

Dalle ore 5.00 del giorno 18 luglio 2022 alle ore 24.00 del giorno 30 luglio 2022 e, comunque, sino al termine delle esigenze:

E' istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

lungomare Imperatore Augusto, lato terra:

- tratto compreso tra il Fortino S. Antonio e via Genovese

- tratto di circa 150 a partire dall’arco di accesso a largo Urbano II (Basilica di S. Nicola) in direzione di piazzale C. Colombo

strada dei Gesuiti

vico dei Gesuiti

strada Zonnelli

strada Zeuli

strada Amendoni

via E. Mola, ambo i lati, tratto compreso tra via Capruzzi e via Tunisi

via Amendola, ambo i lati, tratto compreso tra vico Capurso e via Capruzzi

vico Capurso

via Capruzzi, ambo i lati, tratto compreso tra via Lattanzio e via Amendola

via Oberdan, ambo i lati, tratto compreso tra via Amendola ed il passaggio a livello delle Ferrovie del Sud Est

piazza San Nicola

argo Urbano II

corte del Catapano

strada Vanese

via Dante Alighieri, ambo i lati, tratto compreso tra via Melo e corso Cavour

via Montenegro, ambo i lati

via G. Bozzi, ambo i lati, tratto compreso tra via Imbriani e via Cognetti

piazzale dell’Exultet, esclusivamente per gli stalli compresi nell’area dell’ingresso monumentale della Necropoli

strada detta della Marina, ambo i lati, tratto compreso tra la trav. 34 ed il civico 24 (B&B TerradaMare)

traversa 28 di strada detta della Marina

via Spalato, ambo i lati, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro

E' istituito il “divieto di transito”, ove necessario ed esclusivamente per il tempo necessario per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, sulle seguenti strade e piazze:

via Venezia

lungomare N. Sauro

strade e piazze indicate al punto 1