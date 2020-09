Tredici aree di sosta, park&ride, ingressi gratis per chi arriva in bici: il piano viabilità per la Fiera del Levante 2020

Un piano mobilità e sosta per i visitatori dell'84esima edizione della Fiera del Levante di Bari, in programma dal 3 all'11 ottobre prossimi, in una data inconsueta a causa dell'emergenza covid. A predisporlo è Amtab, d'intesa con il Comune.

Previste sia aree di sosta a pagamento - collegate con bus navetta gratuiti - sia stalli a pagamento - con sosta a rotazione - su alcune strade contigue alla Fiera, interessate dai principali flussi del traffico automobilistico, in entrata e in uscita dalla città, con l’obiettivo di contribuire al decongestionamento della viabilità. L'ingresso in fiera sarà gratis per chi giunge in bicicletta.

AREE INTERESSATE DAL PARK & BUS

Le aree interessate dal servizio, in funzione durante tutto il periodo fieristico, sono quelle di Pane e Pomodoro, FBN (via Vittorio Veneto lato terra e lato mare) e la Colmata di Marisabella (solo la domenica).

Gli utenti di tali aree di sosta, custodite da personale AMTAB, potranno:

• lasciare le autovetture in sosta a pagamento nelle aree del Park & Ride

•utilizzare gratuitamente gli autobus navetta in partenza che collegano le aree di sosta con la Fiera.

posti auto Pane e Pomodoro: 500 per una tariffa unica giornaliera di 1 €

orario: sab./dom. dalle ore 8:00 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 5:00 alle ore 21:00

Il costo del biglietto è di € 1 per la corsa di andata e € 1 per la corsa di ritorno; il servizio di “Park & Ride” sarà fruibile osservando la consueta formula € 1 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo diverso dal conducente.

posti auto FBN lato terra: 850 per una tariffa unica giornaliera di 1 € dal lunedì al sabato e di 5 € di domenica

posti auto FBN lato mare: 850 per una tariffa unica giornaliera di 1 € dal lunedì al sabato e di 5 € di domenica

orario: lunedi - sabato dalle ore 5:00 alle ore 23:30.

orario: domenica dalle ore 8:30 alle ore 22:30

posti auto Colmata di Marisabella: 300 (attivo solo la domenica a una tariffa giornaliera di 5 €, dalle ore 8:00 alle 22:00)

Il servizio trasporto è gratuito solo per il conducente dal lunedì al sabato, mentre la domenica è gratuito anche per gli altri passeggeri.

AREE DI PARCHEGGIO SU STRADA CON SOSTA A ROTAZIONE

Madonna della Rena

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico.

orario: lun/sab dalle ore 8:30 alle ore 21:00

orario: dom dalle ore 8:30 alle ore 22:00

posti auto: 20

tariffa unica giornaliera: € 3

area comunale recintata -MERCATO- in via Francesco Portoghese (prol. Mascagni).

durata del servizio: solo la domenica 8:30 – 22:00.

posti auto: 850

tariffa unica giornaliera: € 5

area comunale in via M. Bisignani utilizzata per il mercatino.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico.

orario: lun/sab dalle ore 8:30 alle ore 21:00

orario: dom dalle ore 8:30 alle ore 22:00

posti auto: 50

tariffa unica giornaliera: € 3

area comunale su strada “viale V.E.Orlando”

Lato Fiera: per tutto il periodo fieristico

Lato Acquedotto: dal lunedì al venerdì i dipendenti dell’ente AQP possessori di pass potranno parcheggiare gratuitamente.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: lun/sab dalle ore 8:30 alle ore 21:00

orario: dom dalle ore 8:30 alle ore 22:00

posti auto: 100 circa

tariffa unica giornaliera: € 3

area comunale su strada complanare “viale Vittorio Veneto”

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: lun/sab dalle ore 8:30 alle ore 21:00

orario: domenica. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

posti auto: 250 circa

tariffa unica giornaliera: € 3

[dalla sosta a pagamento è escluso il tratto della complanare antistante il Palazzo della Guardia di Finanza].

6. area comunale su via di Maratona

L’area a pagamento sarà quella compresa tra via Napoli e via Verdi, prossimità ingresso Fiera Edilizia, su entrambi i lati ed in entrambe le direzioni (da via Napoli verso la Fiera e viceversa); con la limitazione per i residenti del lato dx ultimo isolato, direzione via Mascagni/via Napoli.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: lun/ven dalle ore 8:30 alle ore 21:00

orario: sab/dom dalle ore 8:30 alle ore 22:00

posti auto: 650

tariffa unica giornaliera: € 3

area comunale su via Bellini (da via Mascagni a via Verdi)

La sosta a pagamento sarà realizzata su entrambi i lati.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: lun/ven dalle ore 8:30 alle ore 21:00

orario: sab/dom dalle ore 8:30 alle ore 22:00

posti auto: 70

tariffa unica giornaliera: € 3

area comunale su via Verdi 1-2

La sosta a pagamento è prevista lungo tutto il lato perimetrale a partire dall’ingresso “Edilizia” sino all’ingresso fiera di via Verdi.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: lun/ven dalle ore 8:30 alle ore 21:00

orario: sab/dom dalle ore 8:30 alle ore 22:00

posti auto: 1000

tariffa unica giornaliera: € 5

area comunale su via Verdi - parete edilizia

La sosta a pagamento è prevista lungo tutto il lato perimetrale a partire dall’ingresso “Edilizia” sino all’ingresso fiera di via Verdi.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: lun/ven dalle ore 8:30 alle ore 21:00

orario: sab/dom dalle ore 8:30 alle ore 22:00

posti auto: 40

tariffa unica giornaliera: € 3

area comunale su via Umberto Giordano

La sosta a pagamento è prevista su entrambi i lati a partire dal lungomare, sino a via Verdi su entrambi i lati.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: lun/ven dalle ore 8:30 alle ore 21:00

orario: sab/dom dalle ore 8:30 alle ore 22:00

posti auto: 105

tariffa unica giornaliera: € 3

area comunale su via P.Pinto (lato mare), da via G. Bruno a via Adriatica.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: lun/ven dalle ore 8:30 alle ore 21:00

orario: sab/dom dalle ore 8:30 alle ore 22:00

posti auto: 40

tariffa unica giornaliera: € 3

area interna allo “Stadio del Nuoto”.

L’area è stata già utilizzata nella passata edizione.

durata del servizio: domeniche del 4 e 11 ottobre 2020

orario: dom dalle ore 8:30 alle ore 22:00

posti auto: 100

tariffa unica giornaliera: € 5 auto

area individuata come piscine comunali - area recintata adiacente capolinea AMTAB spa

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: lun/ven dalle ore 8:30 alle ore 21:00

orario: sab/dom dalle ore 8:30 alle ore 22:00

posti auto: 190

tariffa unica giornaliera: € 5 auto € 1 motocicli

Per l’intera durata della campionaria saranno inoltre potenziati i collegamenti con le zone limitrofe alla Fiera attraverso l’attivazione di alcune linee speciali e saranno effettuate corse straordinarie a partire dalle ore 8:00 fino al termine della fiera da sabato 3 a domenica 11 ottobre.

COLLEGAMENTI SPECIALI

A 1 - LINEA VERDE

piazza A. Moro – ingresso orientale Fiera del Levante (p.le Triggiani)

- Andata: piazza Moro, via A. da Bari, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, ingresso orientale Fiera.

- Ritorno: ingresso orientale Fiera, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, Corso Italia, piazza Moro.

il costo del biglietto è di € 1 per la corsa di andata e € 1per la corsa di ritorno

I bus in partenza da piazza Moro e diretti alla Fiera effettueranno fermate intermedie in piazza Massari e in corso Vittorio Veneto in corrispondenza delle aree di sosta ex Multiservizi (Vittorio Veneto lato mare), FBN/Quasimodo (Vittorio Veneto lato terra).

A 2 - LINEA BLU

Park & Ride Pane e Pomodoro - piazza Massari - ingresso orientale Fiera del Levante (p.le Triggiani)

- Andata: P&R Pane e Pomodoro (corso Trieste), lungomare Nazario Sauro, lungomare Di Crollalanza, corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, ingresso orientale Fiera.

- Ritorno: ingresso orientale Fiera, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, lungomare Di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, P&R Pane e Pomodoro.

il costo del biglietto è di € 1 per la corsa di andata e € 1 per la corsa di ritorno; il servizio di “Park & Ride” sarà fruibile osservando la consueta formula: € 1 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.

Durante il periodo fieristico questo collegamento incorpora il servizio navetta “A” (FBN - piazza Massari), navetta “B” (Pane e Pomodoro - piazza Massari) e la linea 42 (Pane e Pomodoro - Piscine Comunali), che pertanto verranno soppresse. Non saranno effettuate le fermate della navetta “A” di corso A. De Tullio e lungomare Imperatore Augusto, mentre saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo la predetta variazione di percorso.

A 3 – LINEA AZZURRA

Area di sosta Marisabella - ingresso orientale Fiera del Levante (p.le Triggiani)

Circolare: interno parcheggio Marisabella, varco della Vittoria, ingresso orientale Fiera, varco della Vittoria, interno parcheggio Marisabella.

Il servizio trasporto è gratuito solo per il conducente.

LINEE ORDINARIE

Si potrà raggiungere la campionaria anche utilizzando il servizio offerto dalle linee ordinarie di trasporto pubblico di seguito elencate:

linea 2: Polivalente - Piscine comunali

linea 2/: via Mimmo Conenna - complesso S. Anna

linea 6: Parco Domingo - Piscine comunali

linea 22: Mungivacca - Piscine comunali

linea 27: Parco Domingo - Piscine comunali

linea 53: San Paolo - piazza Moro

Navetta AB: area di sosta Pane e Pomodoro – ingresso orientale Fiera (p.le Triggiani); il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 20:30 alle ore 02:10.

Nelle domeniche del 4 e del 11 ottobre 2020, saranno effettuate corse supplementari delle linee ordinarie con ultime partenze dal centro di Bari dai rispettivi capolinea, come di seguito indicato:

linea1: da piazza Moro ore 23:00; da S. Spirito ore 22:00

linea 2: dalle Piscine Comunali ore 23:00; dal Polivalente Japigia ore 22:10

linea 3: da piazza Moro ore 23:00; dall’ospedale S. Paolo ore 22:05

linea 4: da piazza Moro ore 23:00; dall’Ist. Agronomico ore 22:15

linea 6: dalle Piscine Comunali ore 23:00; da Parco Domingo ore 22:00

linea 11: da piazza Moro ore 23:00; da Loseto ore 22:15

linea 11/: da piazza Moro ore 23:00; da Loseto ore 22:00

linea 12: da piazza Moro ore 23:00; da via Fenicia ore 22:00

linea 12/: da piazza Moro ore 23:00; da via Fenicia ore 22:15

linea 13: da piazza Moro ore 23:00; da via E. Dalfino ore 22:00

linea 19: da piazza Moro ore 23:00; da Enziteto ore 22:00

linea 20: da piazza Moro ore 23:00; da Parco Adria ore 21:50

linea 21: da piazza Moro ore 23:00; da Madonna delle Grazie ore 21:40

linea 22: dalle Piscine ore 23:00; da via Torre di Mizzo ore 22:00

linea 27: dalle Piscine Comunali ore 23:00; da Parco Domingo ore 22.00

linea 53: da piazza Moro alle ore 23:00; da via De Blasi ore 22:10.