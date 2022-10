Lunghe code alle biglietterie della Fiera del Levante: "Weekend di successo con 50mila visitatori"

Oltre 50mila visitatori hanno affollato la Fiera del Levante nelle prime due giornate della Campionaria. E' quanto riferisce la stessa Campionaria in un post su Facebook nel quale, commentando il successo del weekend d'avvio della manifestazione, si sottolineano anche le "lunghe code" ai botteghini per l'acquisto dei biglietti.

File che hanno provocato, come prevedibile, un po' di lentezza nell'afflusso al quartiere fieristico, nonostante la possibilità di comprare i tagliandi (dal costo di 3 euro) direttamente sul sito: "Vi consigliamo di acquistare il biglietto online - spiega la Fiera del Levante rivolgendosi ai visitatori - per evitare lunghe code mostrando direttamente il qr code dal vostro smartphone".

"Ed ora - commenta soddisfatto il presidente di Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi - ci prepariamo per una settimana ricca di appuntamenti istituzionali in cui avremo modo di ragionare del futuro della nostra regione e del nostro Sud, ma anche di tanti eventi dedicati soprattutto ai giovani – conclude Ambrosi –. Voglio cogliere però l’occasione per scusarmi dei disagi registrati durante le lunghe code che ci sono formate in corrispondenza delle 3 biglietterie. I ripetuti suggerimenti ad acquistare il ticket on line non sono stati presi in considerazione (qualcuno ha detto che anche l’acquisto diretto del biglietto è un rituale per molto baresi a cui è difficile rinunciare). Ringrazio anche chi ha avuto la bontà di comprendere che abbiamo lavorato su spazi ristretti e compromessi dalla presenza di cantieri. Ma rinunciare anche quest’anno alla fiera, proprio no”.