Biglietti di ingresso a tre euro per la Fiera del Levante: al via la vendita dei ticket online

Confermata la tariffa degli anni precedenti, così come l'accesso gratuito per chi arriva in bici. Dall'ente l'invito ad acquistare attraverso i canali digitali per "agevolare un minore uso della carta e rendere la Campionaria sempre più sostenibile"