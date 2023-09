Al via l'86esima edizione della Fiera del Levante: la cerimonia inaugurale in diretta

Prende il via con la consueta cerimonia inaugurale l'86esima edizione della Fiera del Levante. A tagliare il nastro della manifestazione è quest'anno il vicepresidenre del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, delegato dalla premier Giorgia Meloni, assente per impegni istituzionali.

Ad aprire la cerimonia il sindaco di Bari Antonio Decaro, che nel suo discorso - l'ultimo da primo cittadino alla Campionaria - si è rivollto direttamente alla città, alla sua "cara Bari" ripercorrendone l'evoluzione degli ultimi anni, con lo sguardo rivolto al futuro e alle opere finanziate dal Pnrr: "Ti aspettano anni complicati, quel fatidico 2026, anno in cui le opere del Pnrr dovranno essere completate, è alla tua portata. Non avere mai paura di pretendere quelle risorse perché ti spettano, hai studiato e hai ribaltato lo stereotipo di un Sud fannullone". Il primo cittadino, visibilmente emozionato, ha poi concluso il suo discorso con una sorta di commiato rivolto alla città: "Cara Bari, tu lo sai che non volevo fare il sindaco, ma tu giorno dopo giorno mi hai conquistato, mi hai fatto innamorare di questo mestiere, difficile e bellissimo, con i baresi che sono diventati la mia famiglia. E ora, lo confesso - ha detto il sindaco - ho paura del giorno in cui mi toglierò questa fascia per l'ultima volta, ho paura ma non ho rimpianti, perché tutto quello che ho fatto l'ho fatto esclusivamente per te. Sii felice Bari". IL DISCORSO INTEGRALE DEL SINDACO DECARO

Dopo Decaro, che ha completato il suo intervento tra gli applausi della sala, è intervenuto il presidente della Regione Michele Emiliano, che in apertura ha ricordato la figura di Sandro Ambrosi, presidente della Nuova Fiera e della Camera di Commercio di Bari prematuramente scomparso a giugno scorso. Emiliano si è poi focalizzato sui risultati raggiunti dalla Puglia con l'impiego dei fondi europei.

A intervenire sil palco, anche il presidente dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, Pasquale Casillo e il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, che ha chiesto alla platea un minuto di silenzio per ricordare la figura di Sandro Ambrosi, di cui sono stati trasmessi alcuni spezzoni video di suoi passati interventi durante le inaugurazioni della Campionaria. Frulli ha anche annunciato l'istituzione del premio 'Caravella d'Oro', intitolato proprio a Sandro Ambrosi.

La chiusura della cerimonia inaugurale è affidata al ministro Matteo Salvini.

